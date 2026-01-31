Форма поиска по сайту

31 января, 15:30

Мэр Москвы

Собянин поддержал строительство студенческих кампусов в Москве

Москва призывает девелоперов поддержать создание кампусов – строительство новых и реконструкцию существующих студенческих городков. Об этом на своей странице в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, инвесторы, которые вложат средства в такие работы, смогут воспользоваться льготами по обязательным платежам за землю в рамках реализуемых ими проектов строительства жилья. Благодаря этому у студентов появятся новые учебные корпуса и общежития. Будут созданы новые рабочие места.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыстроительствообразованиегородвидеоДарья Тащина

