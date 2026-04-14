Сергей Собянин: семь инновационных колледжей будет создано в Москве

В Москве к концу 2031 года планируется полностью обновить инфраструктуру всех колледжей. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

На сегодняшний день, по словам мэра, на базе современных производств уже созданы 4 флагманских центра практической подготовки. В дальнейшем будут открыты еще 7 инновационных колледжей, в том числе в сферах креативной индустрии, ИТ, здравоохранения, гостеприимства, промышленности, транспорта и строительства.

Как подчеркнул градоначальник, именно данным направлениям все чаще отдают предпочтения выпускники 9-х классов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.