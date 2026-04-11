Световые инсталляции ко Дню космонавтики появились в Москве

Москва засияла космическими огнями. На домах-книжках на Новом Арбате появились световые инсталляции, посвященные Дню космонавтики. На фасадах можно увидеть ролики с Юрием Гагариным, изображениями Солнечной системы, спутников, ракет и космических станций.

Праздничные видеооткрытки транслируются также на больших экранах в подземных переходах на Тверской улице и Красной Пресне, на Комсомольской площади, у Москва-Сити, на Кутузовском проспекте и на проспекте Мира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.