Свыше 60 новых школ и детских садов появились в Москве в 2025 году

Москва активно развивает образовательную инфраструктуру. Каждый год в столице строятся десятки новых школ и детских садов. О том, как создают современные образовательные пространства – в нашем материале.

В 2025 году в столице появилось более 60 новых школ и детских садов. Образовательные объекты по самым современным стандартам возводят как в рамках столичной адресной инвестиционной программы, так и за счет средств застройщиков.

Например, на Пресне сегодня строится школа с необычной архитектурой: фасад здания напоминает книжную полку. Ее возводит – Sminex. Стратегия компании – создание знаковых домов с дворами-парками в центре Москвы. Девелопер реставрирует памятники истории, создает новые общественные пространства, инфраструктуру для жителей.

Новая школа на Пресне появится на территории жилого квартала "Лайф Тайм" с собственным парком в 1,8 гектара. Строительство уже находится на завершающем этапе: готов конструктив и фасады, внутри монтируют современные системы комфорта, а на прилегающей территории продолжают благоустройство.

В новой школе смогут обучаться 250 детей. Помимо учебных классов и лабораторий, в школе есть столовая, библиотека, актовый и спортивный зал с душевыми. На каждом из этажей запроектированы тематические пространства для общения и отдыха учеников.

Новая школа дополнит образовательную инфраструктуру Пресни уже в этом году: она будет введена в эксплуатацию одновременно со всеми домами квартала.

"В центре нашего фирменного подхода – забота о людях. В каждом своем доме мы создаем инфраструктуру для всех членов семьи. И, конечно, особое внимание уделяем детям. Игровые и развивающие пространства проектируем с привлечением профессиональных психологов и педагогов. Используем только качественные и безопасные материалы и оборудование. Новую школу в квартале "Лайф Тайм" мы возводим с использованием современных технологий строительства. Благодаря большим витражным окнам в учебных классах всегда светло и комфортно. В здании предусмотрены пространства не только для учебы, но и для физического и творческого развития, а также отдыха. Школа соответствует всем требованиям города к современной образовательной среде", – рассказала вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.

В каждом из своих домов девелопер создает настоящие детские Вселенные, где есть все для отдыха и общения малышей. Например, площадка в доме "Достижение" в районе Останкино победила в Первой Всероссийской премии по развитию игровой среды, которая проводится при поддержке Минстроя России.

Как сообщал в своем блоге Сергей Собянин, сейчас проектируются и строятся еще 135 новых школ и детских садов. К новому учебному году они откроют свои двери для множества воспитанников и педагогов. Все объекты возводят с использованием новейших технологий и проектных решений.