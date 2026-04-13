Москвичам рассказали, какие культурные мероприятия проходят в столице 13 апреля

Музей-панораму "Бородинская битва" можно посетить бесплатно в Москве 13 апреля. Там представлено изображение решающего момента сражения между русской и французской армиями.

В Театре Вахтангова в 19:00 начнется спектакль "Мадемуазель Нитуш". В постановке зритель увидит юную воспитанницу монастыря, мечтающую о театре, и учителя музыки, пишущего фривольные оперетты. Главные роли исполняют Мария Аронова и Виктор Добронравов.

Для тех, кто хочет провести время на улице, в 19:00 стартует экскурсия "Вечерняя Москва". Маршрут охватит Красную площадь, Большой театр, все семь сталинских высоток, храм Христа Спасителя и "Москва-Сити". Гиды-москвоведы расскажут самые интересные истории из жизни города.

