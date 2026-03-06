"Служебный роман": Николай Караченцов и Людмила Поргина

Они создавали легенды на экране и на сцене. Но самые главные роли играли в жизни. Их служебные романы рождались в мире, где личное всегда было на виду и одновременно строжайшей тайной. Одни истории стали крепкими союзами на всю жизнь, другие лишь короткой, но яркой вспышкой.

Сегодня герои программы Николай Караченцов и Людмила Поргина. В съемках приняли участие заслуженная артистка РФ Анна Ардова, заслуженная артистка РФ Людмила Поргина, киновед Алексей Тремасов, кинокритик Илона Егиазарова, брат Николая Караченцова Петр, композитор Ирина Грибулина, сын Андрей Караченцов и невестка Ирина Караченцова.

Подробнее – в программе "Служебный роман".