Новый трамвайный маршрут Т2 объединил 72 остановки в Москве

Новый трамвайный маршрут Т2 объединил 72 остановки на пути от станции метро "Чертановская" до платформы Новогиреево МЦД-4. Самый длинный городской трамвайный диаметр в мире заработал в столице на этой неделе.

Его длина составляет 33 километра. Максимальный интервал движения составляет 6 минут. В центральной части маршрута интервал сокращен до 3 минут. Транспорт оснащен системами микроклимата, кондиционирования и информирования пассажиров.

