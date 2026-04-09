Собянин рассказал, как будет работать транспорт в дни пасхальных праздников

В дни пасхальных праздников столичный транспорт будет работать по особому режиму, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

12 апреля метро и МЦК будут открыты на вход до 02:00. 150 наиболее востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продолжат работу до 03:30. Пассажиры также смогут воспользоваться постоянными ночными маршрутами.

Во время пасхальных богослужений сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров будут дежурить на станциях метро "Кропоткинская" и "Бауманская" рядом с крупнейшими храмами Москвы.

