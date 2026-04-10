10 апреля, 21:45
"Московский патруль": штрафы для нарушителей на электросамокатах могут вырасти в 20 раз
Штрафы для нарушителей на электросамокатах планируют серьезно ужесточить – по некоторым статьям в 20 раз. Законопроект обещают принять уже в этом году.
Сейчас санкции от сервисов проката касаются только арендных СИМов. Новые поправки в КоАП в первую очередь затронут владельцев личных самокатов, но и пользователям проката тоже придется платить больше.
Подробнее – в программе "Московский патруль".