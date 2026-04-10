10 апреля, 21:37
Мишустин на время остановил работу замглавы Минцифры Андрея Заренина
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о временной приостановке работы замглавы Минцифры Андрея Заренина в связи с его уходом на военную службу. Документ размещен на официальном портале публикации правовых актов.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Заренин заключил контракт о прохождении службы в добровольческом отряде "Барс-Курск" и возглавит в нем направление БПЛА.
В распоряжении говорится, что федеральная государственная гражданская служба Заренина приостанавливается в соответствии с пунктом 2 статьи 121 Федерального закона "О системе государственной службы Российской Федерации".
Согласно этой норме, госслужба приостанавливается в случае призыва на военную службу по мобилизации, направления на службу в войска национальной гвардии по мобилизации, а также при заключении в период мобилизации, военного положения или военного времени контракта о прохождении военной службы либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы или войска Росгвардии.
Ранее Мишустин постановил учредить автономную некоммерческую организацию "Центр сопровождения военно-патриотических мероприятий". Уточнялось, что ключевой задачей организации станет управление объектами, созданными и восстановленными в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях для военно-патриотической работы с детьми и молодежью.