Мишустин постановил учредить Центр сопровождения военно-патриотических мероприятий

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил учредить автономную некоммерческую организацию "Центр сопровождения военно-патриотических мероприятий". Учредителем центра от имени РФ назначена Росмолодежь. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Учредить совместно с автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи автономную некоммерческую организацию Центр сопровождения военно-патриотических мероприятий", – говорится в распоряжении.

Согласно документу, ключевой задачей организации станет управление объектами, созданными и восстановленными в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях для военно-патриотической работы с детьми и молодежью.

Помимо этого, центр займется организацией и проведением в этих регионах мероприятий военно-патриотической направленности – от региональных до всероссийских. Финансирование деятельности АНО будет осуществляться в соответствии с российским законодательством, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных Росмолодежи, отмечается в распоряжении.

Мишустин также поручил ведомству совместно с АНО "Центр развития военно-спортивной подготовки" утвердить устав новой организации и обеспечить проведение всех необходимых мероприятий.

