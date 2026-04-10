10 апреля, 20:42

Общество

Минздрав назвал фейком данные о гибели ребенка от смеси "Иннованта" на Урале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Информация о том, что ребенок с инвалидностью на Урале якобы скончался после употребления специализированного питания, а с начала года порядка 40 детей отравились энтеральной смесью "Иннованта", не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области.

Ведомство заявило, что эти данные не соответствуют действительности и являются фейком.

В Минздраве пояснили, что 9 апреля действительно умер ребенок с тяжелым паллиативным заболеванием, который последние 2 года находился на искусственной вентиляции легких. Однако, по информации лечащего врача, этот пациент не получал смесь "Иннованта" с середины января текущего года. Также в ведомстве подчеркнули, что в медицинских организациях отсутствуют сведения об отравлении 40 детей.

Кроме того, анализ данных о состоянии более 200 пациентов, принимавших смесь "Иннованта" в течение четырех месяцев, показал, что были зафиксированы лишь 2 обращения, связанных с диспептическими реакциями, что соответствует обычному проценту непереносимости лечебных смесей.

Министерство также отметило, что мать одной из пациенток по собственной инициативе провела анализ этой смеси в неаккредитованной лаборатории, где были выявлены значительные отклонения в составе. В свою очередь, областная детская клиническая больница провела исследование смеси в лаборатории Роспотребнадзора. По результатам анализа были обнаружены отклонения по нескольким микроэлементам – превышение в 1,5–2 раза от значений, указанных производителем на упаковке.

Министерство здравоохранения оперативно приняло меры: выдачу смеси "Иннованта" приостановили, и на период служебного расследования детям начали выдавать смесь другого производителя.

Ранее российская сеть супермаркетов "ВкусВилл" инициировала внутреннее расследование в связи с сообщениями об отравлении детей супом с креветками, представленном в магазине сети. Журналисты писали, что родители детей купили суп, дома малыши его съели, после чего у них началась рвота и заболел живот.

