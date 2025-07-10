Число отравившихся водой в Дагестане превысило 300 человек

Фото: телеграм-канал "Следком"

Число человек, обратившихся к врачам с симптомами отравления в Дагестане, превысило 300, рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

В ведомстве подчеркнули, что за последние трое суток с проявлениями гастроэнтерита обратились 302 человека, из них 294 ребенка. Однако тяжелых случаев заболевания нет, а количество выявляемых больных показывает тенденцию к уменьшению.

Пациенты идут на поправку, три человека уже выписаны. В настоящий момент в стационаре лечатся 93 больных.

Всем отравившимся оказывается необходимая помощь. Кроме того, медики проводят подворовые обходы в селах и мероприятия для предупреждения распространения инфекции. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения республики Ярослава Глазова.

Кишечная инфекция была выявлена у жителей Магарамкентского района, а также еще четырех населенных пунктов Дагестана.

Изначально в больницы доставили 110 человек. У всех наблюдалась легкая форма отравления. При этом Роспотребнадзор выявил у госпитализированных дизентерию.

По данным ведомства, люди могли отравиться питьевой водой, которая поступала по водопроводным линиям из источника "Джепельский". Специалисты Роспотребнадзора подготовили постановление о запрете использования некипяченой воды в питьевых целях.