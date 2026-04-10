10 апреля, 19:20

Происшествия

Выживших после отравления попугаев в Ленобласти вернут в зоопарк

Фото: vk.com/mir_popugayev_spb

Выжившие после отравления попугаи в частном зоопарке Ленобласти возвращаются домой, и их здоровью ничего не угрожает, сообщил РЕН ТВ директор зоопарка Павел Германов.

По его словам, состояние всех птиц стабильное и 10 апреля их планируют перевезти обратно в зоопарк. Германов отметил, что на территории уже провели все необходимые дезинфекционные мероприятия, поэтому зоопарк сейчас полностью безопасен. Более того, там уже находится один выживший попугай.

Об отравлении экзотических птиц в частном зоопарке на проспекте Строителей в городе Кудрово в Ленобласти стало известно 8 апреля. В МВД по региону сообщали, что 33 попугая погибли. Их тела были отправлены на экспертизу. Предположительно, неизвестные применили газ. Было возбуждено уголовное дело.

Вместе с тем СМИ писали, что всего погибли 50 птиц. Директор зоопарка считает, что за инцидентом может стоять его бывший партнер по бизнесу, однако это лишь предположение.

