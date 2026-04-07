В ближайшее время Москва получит еще 50 новых трамваев "Львенок" на автономном ходу. Все вагоны российского производства, оборудованы современными системами и готовы к беспилотному управлению.

В прошлом году в столице запустили первый в мире беспилотный трамвай с пассажирами. К концу 2026 года беспилотными станут 15 трамваев Краснопресненской сети, а к 2030 году – две трети всего столичного парка.

