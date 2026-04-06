06 апреля, 14:45

Общество

Эксперты заявили о ключевой роли Москвы в развитии космических технологий

Неделю космоса в России приурочили к 65-летию со дня первого полета человека

Круглый стол "Москва – столица космоса: как космические технологии работают на город и человека" состоялся 6 апреля в Музее космонавтики. Эксперты обсудили, как аэрокосмические инновации внедряются в повседневную жизнь мегаполиса, от спутниковой навигации столичного транспорта до телемедицины, создания новых материалов и высокоточного оборудования для московских клиник. Особое внимание уделили подготовке кадров для ракетно-космической промышленности.

Как отметил Герой России, летчик-космонавт, депутат Государственной думы РФ, член фракции "Единая Россия" Роман Романенко, Москва выступает ключевым центром технологического обновления российской космической отрасли. Москва является административным центром космической отрасли. Здесь сосредоточен научно-производственный потенциал "Роскосмоса", расположены головные конструкторские бюро и научно-исследовательские институты, формируется законодательная база отрасли. Именно в Москве принимаются решения, от которых зависит, каким будет российский космос в ближайшее время.

Он напомнил, что национальный проект "Космос" ставит перед страной и столицей масштабные задачи. Среди них вывод на орбиту более 1,1 тысячи спутников, рост числа пусков ракет-носителей и создание Российской орбитальной станции. Сегодня в Москве на предприятиях аэрокосмической отрасли уже работает около 30 тысяч человек. По словам Романенко, спрос на инженеров, разработчиков и конструкторов будет только расти.

Продолжая тему кадрового обеспечения отрасли, участник СВО, ветеран боевых действий, член партии "Единая Россия", член Ассоциации ветеранов СВО Александр Шелковой подчеркнул, что в Москве уже сформирована современная база подготовки специалистов для высокотехнологичных производств. По его словам, сегодня важно последовательно ее развивать и усиливать с учетом новых задач космической отрасли. Он считает, что ключевую роль в космической отрасли играют инженеры. Городу стоит дополнительно развивать образовательные программы, которые формируются в связке с предприятиями космической и оборонной сферы и учитывают реальные запросы отрасли.

В качестве примера такого подхода Шелковой представил проект "Кадровый суверенитет". Он включает развитие профильных классов, обновление образовательных программ, стажировки преподавателей на производстве и создание площадок для сбора инновационных идей.

Участники круглого стола также обсудили развитие профильной инфраструктуры, в том числе Национального космического центра имени Валентины Терешковой. Это совместный проект правительства Москвы и "Роскосмоса", цель которого объединить на одной площадке организации ракетно-космической отрасли, включая научные институты и конструкторские бюро.

Эксперты также затронули вопросы законодательной поддержки и роли Мосгордумы в продвижении инициатив, связанных с развитием космоса, науки и молодежной политики. Еще одной важной темой стало сотрудничество Москвы и Байконура в сфере профессионального обмена, просвещения и патриотического воспитания.

Организатором мероприятия выступила фракция партии "Единая Россия" в Московской городской думе. В круглом столе также приняли участие председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, депутат фракции партии "Единая Россия" в Московской городской думе, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Антон Шкаплеров и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

