Премьера спектакля "Мизантроп" прошла в Московском Новом драмтеатре

В Московском Новом драматическом театре состоялась премьера спектакля "Мизантроп" по пьесе Мольера. Режиссер Виктор Тихонович перенес действие классической отчаянной сатиры в мир социальных сетей.

Монологи героев превращаются в сторис, предательство распространяется быстрее любого вирусного мема, а число лайков становится главной ценностью. Постановка стремится сделать историю ближе и понятнее современному зрителю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.