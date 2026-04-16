Собянин и Белозеров открыли новый городской вокзал Москва-Сити МЦД-1

Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли в Москве новый городской вокзал Москва-Сити МЦД-1. Его построили на месте устаревшей железнодорожной станции Тестовская, популярность которой начала расти с запуском МЦК и открытием первого центрального диаметра.

Москва-Сити – крупнейший деловой центр и транспортный хаб. Новая станция объединяет метро, МЦК, МЦД-1 и МЦД-4. Пересадка между ними займет около 5 минут, при этом пассажиры будут защищены от непогоды.

