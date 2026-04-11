Более 30 площадок фестиваля "Пасхальный дар" открылись в столице

В Москве открылся благотворительный фестиваль "Пасхальный дар". Он продлится до 19 апреля. Гостей ждут на более чем 30 праздничных площадках в парках и на территориях пяти православных храмов.

Центральные локации находятся на Тверской площади, Пушкинской набережной, Площади Революции и Тверском бульваре. На площадках проходят познавательные лекции, спектакли, ярмарки, выставки и мастер‑классы.

