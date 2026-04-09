Пасхальные украшения установили у храма Христа Спасителя

У храма Христа Спасителя в Москве установили праздничные пасхальные украшения. На площади появились яйца, утопающие в цветах, световые арки и деревья, а также 30-метровый цветущий тоннель. Особенно торжественно декорации выглядят в вечернее время, когда включается подсветка.

К празднику Пасхи также завершили реставрацию крестов храма. Строители уже сняли часть лесов, и большие золотые кресты вновь засияли во всей красе.

