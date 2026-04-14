14 апреля, 10:45Мэр Москвы
Собянин: Москва вносит вклад в наращивание технологического суверенитета страны
Столица вносит большой вклад в обеспечение технологического суверенитета всей страны, заявил Сергей Собянин. Ключевой площадкой стала особая экономическая зона "Технополис "Москва", где работают более 240 компаний. Их разработки охватывают отрасли от медицины и фармацевтики до микроэлектроники и машиностроения.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов отметил, что столица уже обеспечивает технологический суверенитет в микроэлектронике: на площадках ОЭЗ работают ведущие заводы по выпуску микрочипов. Также там производят более 15 миллионов банковских и транспортных карт для десятков регионов России.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.