Собянин: Москва вносит вклад в наращивание технологического суверенитета страны

Столица вносит большой вклад в обеспечение технологического суверенитета всей страны, заявил Сергей Собянин. Ключевой площадкой стала особая экономическая зона "Технополис "Москва", где работают более 240 компаний. Их разработки охватывают отрасли от медицины и фармацевтики до микроэлектроники и машиностроения.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов отметил, что столица уже обеспечивает технологический суверенитет в микроэлектронике: на площадках ОЭЗ работают ведущие заводы по выпуску микрочипов. Также там производят более 15 миллионов банковских и транспортных карт для десятков регионов России.

