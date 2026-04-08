Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 15:00

Общество

Герой России Романенко поддержал акцию к 65-летию первого полета человека в космос

Герой России, летчик-космонавт, депутат Государственной думы Российской Федерации, член фракции "Единая Россия" Роман Романенко и активисты "Молодой Гвардии "Единой России" в преддверии Дня космонавтики организовали патриотическую акцию в районе Ясенево.

Более 300 человек выстроились в легендарное слово "Поехали!". Именно его 65 лет назад произнес Юрий Гагарин в момент старта космического корабля "Восток-1".

"Такие акции помогают молодежи почувствовать сопричастность к истории страны, которая первой открыла человеку дорогу в космос. Очень важно сохранять память об этих достижениях и поддерживать у ребят интерес к науке, технике, авиации и космической отрасли. Именно поэтому сегодня большое внимание уделяется популяризации космической тематики: снимают фильмы о тех, кто стоял у истоков освоения космоса, проводят лекции, "Уроки мужества", встречи с космонавтами и другими представителями отрасли в образовательных учреждениях столицы", – сказал Романенко.

Он подчеркнул, что в Москве для ребят, интересующихся космосом, авиацией и инженерным делом, создана система ранней профориентации. В городе открыты космические и инженерные предпрофессиональные классы, на базе школ и центров дополнительного образования действуют тематические секции, работают детские технопарки.

Романенко отметил, дальнейшее обучение можно продолжить в ведущих профильных вузах. По его словам, чаще всего в космическую отрасль приходят специалисты с сильной подготовкой в инженерных и технических направлениях, а также выпускники летных учебных заведений. Дальнейшее обучение будет зависеть от выбранной специализации.

Как рассказал летчик-космонавт, путь в профессию для тех, кто решит связать жизнь с полетами в космос, обычно занимает около десяти лет. Сначала будущие космонавты проходят базовую общекосмическую подготовку, затем работают по профильным направлениям и лишь после этого начинают готовиться к своему первому полету.

Неделя космоса в Москве

Мероприятие в Ясеневе прошло в рамках Недели космоса, приуроченной к 65-летию первого полета человека в космос. Для горожан организованы мероприятия на 260 культурных площадках и в семи парках Москвы. Гостей ждут встречи с космонавтами, тематические выставки, экскурсии, викторины и многое другое. На ВДНХ 12 апреля в центре "Космонавтика и авиация" пройдет Всероссийский космический диктант.

Читайте также
обществонаукагородвидеоРоман КарловНаталия ШкодаЕлизавета Борисова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика