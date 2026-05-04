Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 09:38

Общество

Участница московской ярмарки отправляет овощи бойцам СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участница московской ярмарки Любовь из Орловской области вместе со своей семьей регулярно помогает бойцам СВО, передал портал мэра и правительства столицы.

Фермер передает военнослужащим картофель, капусту и другие овощи, выращенные самостоятельно, а также участвует в сборах продуктов.

Кроме того, семья женщины при необходимости покупает товары и объявляет сбор жестяных банок для изготовления окопных свечей. В поселке, где они живут, есть местный центр сбора гуманитарной помощи. В него жители привозят продукты, а о предстоящей отправке узнают из групп в соцсетях.

"Я советую другим фермерам и неравнодушным людям начинать с малого, для этого можно отслеживать информацию в тематических группах в социальных сетях", – поделилась Любовь.

Она также заботится и о конкретных бойцах. Например, друг ее семьи пошел добровольцем на СВО, был ранен, а сейчас демобилизовался. Когда он приезжал в отпуск, супруги собирали для него гумпомощь.

Ранее активисты юго-запада Москвы отправили бойцам СВО и жителям приграничных территорий 16 гуманитарных конвоев с начала года. Посылки собирали исходя из пожеланий военных и соцучреждений. Поучаствовать в благотворительных акциях могли все желающие. Пункты приема открыты во всех 12 столичных округах.

Собянин: более 500 тыс услуг оказали участникам СВО в Едином центре поддержки

Читайте также


обществогород

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика