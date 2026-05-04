Участница московской ярмарки отправляет овощи бойцам СВО

Участница московской ярмарки Любовь из Орловской области вместе со своей семьей регулярно помогает бойцам СВО, передал портал мэра и правительства столицы.

Фермер передает военнослужащим картофель, капусту и другие овощи, выращенные самостоятельно, а также участвует в сборах продуктов.

Кроме того, семья женщины при необходимости покупает товары и объявляет сбор жестяных банок для изготовления окопных свечей. В поселке, где они живут, есть местный центр сбора гуманитарной помощи. В него жители привозят продукты, а о предстоящей отправке узнают из групп в соцсетях.

"Я советую другим фермерам и неравнодушным людям начинать с малого, для этого можно отслеживать информацию в тематических группах в социальных сетях", – поделилась Любовь.

Она также заботится и о конкретных бойцах. Например, друг ее семьи пошел добровольцем на СВО, был ранен, а сейчас демобилизовался. Когда он приезжал в отпуск, супруги собирали для него гумпомощь.

Ранее активисты юго-запада Москвы отправили бойцам СВО и жителям приграничных территорий 16 гуманитарных конвоев с начала года. Посылки собирали исходя из пожеланий военных и соцучреждений. Поучаствовать в благотворительных акциях могли все желающие. Пункты приема открыты во всех 12 столичных округах.