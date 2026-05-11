Собянин рассказал о технологиях, применяемых при проектировании метро

При проектировании столичного метро применяются современные технологии. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

В частности, в течение четырех лет в Москве развиваются технологии информационного моделирования – цифровые двойники объектов с данными о материалах, размерах и характеристиках.

По словам мэра, цифровые решения помогают координировать работу специалистов и решать сложные инженерные задачи на ранних этапах проектирования.

