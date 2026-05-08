Мэр Москвы принял участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата

Сергей Собянин возложил венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в канун 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Его сопровождали военный комендант Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезнев, а также представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" и кадетского движения.

Военнослужащие Преображенского полка вынесли еловые венки, украшенные цветами и красными лентами, и установили их перед Вечным огнем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.