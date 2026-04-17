Пешеходный мост соединит набережные Тараса Шевченко и Пресненскую у "Москва-Сити"

Новый пешеходный мост соединит 2 набережные у "Москва-Сити" – Тараса Шевченко и Пресненскую, а также 2 района: Пресненский и Дорогомиловский. Переправу построят под Третьим транспортным кольцом, прямо под Дорогомиловским мостом.

Сейчас пешком путь с одного берега на другой занимает больше часа. Новый мост сократит его почти в 10 раз. Длина основной конструкции составит около 500 метров, а отдельная двухсотметровая ветка будет вести прямо к деловому кварталу "Москва-Сити".

