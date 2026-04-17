Водителей в Москве предупредили о заторах из-за начала дачного сезона

Столичным водителям напомнили о начале дачного сезона. По информации Центра организации дорожного движения (ЦОДД), вечером 17 апреля в городе возможны заторы, особенно в период с 16:00 до 20:00.

Специалисты рекомендуют планировать поездки заранее. По их данным, выезжать из Москвы удобнее в четверг либо рано утром в пятницу и субботу. Возвращаться в город лучше в воскресенье после 21:00 или в понедельник в ранние часы – с 4:00 до 6:00.

