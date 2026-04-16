Москвичам посоветовали пользоваться метро для поездок в центр города в ближайшие 2 дня

Жителям столицы посоветовали пользоваться метро для поездок в центр города в ближайшие 2 дня. Такую рекомендацию дал Дептранс.

Как напомнили в ведомстве, в скором времени начнется Московский международный кинофестиваль, в связи с чем временно закроют движение в районе Пушкинской площади.

Ограничения начнут действовать с 14:00 четверга, 16 апреля, до 01:00 пятницы, 17 апреля.