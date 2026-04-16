В столице появится новый маршрут № 1540 от метро "Тушинская" до Бузланово

В столице появится новый маршрут № 1540, который заменит рейс № 540. Как сообщили в Дептрансе, он свяжет станцию метро "Тушинская" и Бузланово.

Курсировать транспорт начнет с субботы, 18 апреля. Стоимость проезда будет зависеть от расстояния.

Например, по "Тройке" цена будет варьироваться от 71 до 136 рублей, а по банковской карте – от 76 до 141 рубля. При этом карту нужно прикладывать дважды – на входе и выходе.

