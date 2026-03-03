"Новости дня": 5 новых автобусов вышли на маршрут № 1818 в Филевском парке

На маршрут № 1818 вышли пять новых автобусов ЛиАЗ проекта "Москва-область". Они будут курсировать от станции метро "Филевский парк" до Одинцова. Эти машины большого класса прошли все испытания.

Чтобы довести автобусы до совершенства, их тестировали не один месяц. В салонах установили удобные кресла, увеличенные дверные проемы и проходы, просторные площадки для колясок и медиапанель с информацией о маршруте.

Подробнее – в программе "Новости дня".