03 марта, 12:00

Транспорт

"Новости дня": 5 новых автобусов вышли на маршрут № 1818 в Филевском парке

Собянин рассказал о реконструкции Воробьевского путепровода

В АТОР сообщили, что доля поездок в ОАЭ на весну не превышает 20%

Около 2 тыс российских туристов могут вернуться с Ближнего Востока 3 марта

Российские и зарубежные авиакомпании запланировали 24 вывозных рейса с Ближнего Востока

Почти по 100 адресам в Москве появится контрастная подсветка пешеходных переходов

Славянский бульвар, Нижегородская и Ховрино стали популярными городскими вокзалами Москвы

Около 1,5 тыс российских туристов вывезли с Ближнего Востока

Первый самолет для вывоза туристов вылетел из Москвы в Дубай

22 новых городских вокзала построили на МЦД с момента запуска магистрали

На маршрут № 1818 вышли пять новых автобусов ЛиАЗ проекта "Москва-область". Они будут курсировать от станции метро "Филевский парк" до Одинцова. Эти машины большого класса прошли все испытания.

Чтобы довести автобусы до совершенства, их тестировали не один месяц. В салонах установили удобные кресла, увеличенные дверные проемы и проходы, просторные площадки для колясок и медиапанель с информацией о маршруте.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспортгородвидео

