31 декабря 2025, 12:30

Мэр Москвы

Собянин: на Троицкой линии метро завершили строительство подземной пересадки

Сергей Собянин сообщил об открытии сада в Тимирязевском районе Москвы

Сергей Собянин рассказал о работе горячих линий для обращения во время новогодних каникул

Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Мэр Москвы поздравил жителей столицы с Новым годом

Сергей Собянин открыл крытый конноспортивный манеж на ВДНХ

Сергей Собянин призвал присоединиться к акции "Елка желаний"

Собянин исполнил мечту девочки из Луганска в рамках "Елки желаний"

Собянин исполнил мечты трех ребят из Луганска и Москвы в рамках "Елки желаний"

На Троицкой линии московского метро завершили строительство подземного пересадочного комплекса между одноименными станциями "Академическая". Об этом на своей странице в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Теперь пассажиры могут перейти с новой станции на станцию Калужско-Рижской линии быстрее и комфортнее, не выходя на улицу. Как отметил руководитель строительства, в переходе установлены два вертикальных подъемника для маломобильных пассажиров и современная цифровая навигация.

мэр Москвы

