31 декабря 2025, 12:30Мэр Москвы
Собянин: на Троицкой линии метро завершили строительство подземной пересадки
На Троицкой линии московского метро завершили строительство подземного пересадочного комплекса между одноименными станциями "Академическая". Об этом на своей странице в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.
Теперь пассажиры могут перейти с новой станции на станцию Калужско-Рижской линии быстрее и комфортнее, не выходя на улицу. Как отметил руководитель строительства, в переходе установлены два вертикальных подъемника для маломобильных пассажиров и современная цифровая навигация.
