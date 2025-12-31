Собянин: на Троицкой линии метро завершили строительство подземной пересадки

На Троицкой линии московского метро завершили строительство подземного пересадочного комплекса между одноименными станциями "Академическая". Об этом на своей странице в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Теперь пассажиры могут перейти с новой станции на станцию Калужско-Рижской линии быстрее и комфортнее, не выходя на улицу. Как отметил руководитель строительства, в переходе установлены два вертикальных подъемника для маломобильных пассажиров и современная цифровая навигация.

