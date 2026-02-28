"Новости дня": электробусы последнего поколения начали курсировать на юге столицы

Электробусы последнего поколения курсируют на юге столицы. На линию вышли 6 бесшумных машин. Маршрут работает по будням и связывает районы Бирюлево – Восточное и Царицыно. Электробусы также проходят рядом с метро "Царицыно" и одноименной станцией МЦД.

Переход на электробусы – это важный шаг к чистому воздуху. Одна такая машина сокращает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Плавный ход, отсутствие шума и вибраций делают поездки особенно удобными. Современный транспорт соответствует всем стандартам безопасности и сервиса.

Подробнее – в программе "Новости дня".