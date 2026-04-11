В России запустят единый рейтинг автошкол

В России в конце мая планируют запустить единый рейтинг автошкол, который оценит эффективность подготовки будущих водителей. МВД будет оценивать учебные заведения по таким критериям, как доля выпускников, сдавших экзамены с первого раза, и количество аварий с участием водителей со стажем до двух лет, нарушивших правила.

Новая система призвана сделать уровень подготовки водителей более прозрачным и повысить качество обучения в автошколах.

