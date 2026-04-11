"Новости дня": схема движения изменится на время ремонта Волоколамского путепровода

В Москве с 11 апреля изменится схема движения из-за ремонта Волоколамского трамвайного путепровода через железнодорожные пути МЦД-2. Пассажиров будут перевозить компенсационные автобусы по Волоколамскому шоссе. Трамваи от остановки "Братцево" до Восточного моста продолжат ходить.

Во дворе дома на улице Учинской собрались суворовцы, генералы и жильцы – все пришли поздравить ветерана Великой Отечественной войны Ивана Петровича Лыткина со 100-летием. Окончив 7 классов, он мечтал стать капитаном-судоводителем, но началась война.

На портале "Госуслуги" может появиться "красная кнопка" для быстрого сообщения о мошенниках. В аппарате правительства пояснили: пока человек пишет заявления в полицию и обзванивает банки, аферисты действуют. Единая кнопка позволит оперативно предупредить финансовые организации и операторов связи.

