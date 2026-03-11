Форма поиска по сайту

Новости

11 марта, 08:00

Транспорт

Новая система контроля появится на теоретическом экзамене в ГИБДД

Специалисты ЦОДД рекомендовали москвичам не спешить с заменой зимних шин

Материнский капитал в России могут разрешить тратить на покупку автомобиля

Беспроцентный автокредит в России могут признать незаконной прибылью

Два автобусных маршрута запустят от метро "Тушинская" в Красногорск с 14 марта

Штраф за безбилетный проезд в Москве могут отменить для владельцев безлимитных абонементов

Трамваи маршрута № 6 задерживаются на улице Свободы

В Мосгордуме прошло заседание круглого стола на тему "Такси нашего города"

В России могут ограничить цены на такси во время непогоды

"Новости дня": 54 пригородных автобусных маршрута войдут в транспортную систему Москвы

Минтранс РФ сообщил о новых правилах сдачи экзаменов на водительские права. Во время теоретической части планируют использовать модуль слежения за глазами кандидата.

Система позволит выявлять попытки использовать шпаргалки и другие подсказки. Технология уже применяется при проверке водителей, которые перевозят опасные грузы, а также сотрудников транспортных предприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортавтовидеоНаиль ГубаевПолина Брабец

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

