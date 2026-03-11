Новая система контроля появится на теоретическом экзамене в ГИБДД

Минтранс РФ сообщил о новых правилах сдачи экзаменов на водительские права. Во время теоретической части планируют использовать модуль слежения за глазами кандидата.

Система позволит выявлять попытки использовать шпаргалки и другие подсказки. Технология уже применяется при проверке водителей, которые перевозят опасные грузы, а также сотрудников транспортных предприятий.

