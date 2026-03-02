"Деньги 24": минимальная степень локализации такси с 2026 года в РФ составила 3 200 баллов

Минимальная степень локализации для автомобилей такси на 2026 год установлена в 3 200 баллов, а к 2028 году этот показатель вырастет до 3 700 баллов. Баллы присваиваются в процессе производства автомобиля.

С 1 марта в России заработал закон о локализации такси. Согласно требованиям, машина должна быть произведена в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.

