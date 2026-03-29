Новости города: продолжается строительство городского вокзала Беговая в Хорошёвском районе

Продолжается строительство московского городского вокзала Беговая в Хорошёвском районе столицы. Он объединит МЦД-1, МЦД-4 и действующую станцию метро "Беговая". Строительство нового вокзала позволит улучшить транспортное обслуживание более 200 тысяч жителей районов Беговой, Хорошёвский и Пресненский, а также Боткинской больницы, торговых и бизнес-центров. Работы завершатся уже в этом году.

В Москве специалисты начали работы по замене лифтов в жилых домах в рамках региональной программы капитального ремонта. В городе внимательно следят за соблюдением сроков эксплуатации лифтов, так как они относятся к оборудованию повышенной опасности. Старое оборудование демонтируют и на его месте устанавливают новый подъемник. При наличии нескольких лифтов в подъезде они меняются поочередно, чтобы жильцам было удобно

