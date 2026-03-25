"Москва – столица спорта": состязания по силовому спорту состоялись в городе

В Москве прошел Кубок мира по силовому спорту "Звездные воины – 5". На соревнования приехали спортсмены, готовые работать с весами, которые большинство людей не смогут сдвинуть.

Участники поднимали штангу, равную собственному весу, а специальные силовые слинги помогали удерживать траекторию движения. Спортсмены отмечают, что на соревнованиях под адреналином берут больший вес, чем на тренировках.

