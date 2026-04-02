Строительство станции метро "Народное ополчение" в Москве подходит к концу

Строительство станции метро "Народное ополчение" подходит к концу. Основные конструкции готовы, монолитные работы завершены, отделка полностью закончена. Строителям осталось настроить инженерные системы: лифты, эскалаторы и систему информационного оповещения.

По прогнозам экспертов, после открытия станцией будут пользоваться около 12 тысяч пассажиров в сутки, а к 2030 году этот показатель вырастет до 14 тысяч. Новая станция станет важным транспортным узлом для жителей района Хорошево-Мнёвники, где уже работают 3 станции метро и 2 станции МЦК.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.