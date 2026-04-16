Суздаль стал лидером по росту спроса на майские праздники среди москвичей. Интерес к этому городу вырос почти в 3 раза.

Также в тройку вошли Рязань (рост бронирований в 2,7 раза) и Самара (в 2 раза). Закрыли пятерку Казань (плюс 79%) и Смоленск (плюс 75%).

Эксперты отмечают, что при сохранении общего баланса между Россией и заграницей туристы отдают предпочтение уже знакомым регионам. Например, в список направлений, которые ранее почти не фигурировали в майских планах, попали Иннополис, Видное, село Введенская Слобода и деревня Вараксино.

