Продажи туров за границу снизились на 30% за месяц

Продажи туров за границу снизились на 30% всего за месяц. По данным Ассоциации туроператоров России, падение связано с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и временными ограничениями на поездки в Объединенные Арабские Эмираты.

Частично снижение компенсировали дальневосточные направления. Отмечается рост спроса на туры во Вьетнам, Китай и по России. При этом популярность Турции снизилась. Также уже оплаченные путевки могут подорожать из за дополнительных счетов авиакомпаний, связанных с ростом топливных сборов.

