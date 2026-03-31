Индия и Вьетнам могут отменить визы с Россией. Над соглашением с этими странами работает Минэкономразвития.

На данный момент россияне могут путешествовать по Вьетнаму в течение 45 дней без визы, однако вьетнамским туристам для въезда в Россию она необходима.

Чтобы поехать в Индию, гражданам РФ нужно получить разрешение. Минэкономразвития предлагает Индии отменить визовый режим для групп туристов от 3 до 50 человек при условии длительности поездки не более 21 дня.

