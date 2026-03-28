Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта, 09:00

Истории
Главная / Истории /

Турэксперт Васильева рассказала, что нужно обязательно увидеть в Белоруссии

Дикая природа и призраки истории: что стоит увидеть в Белоруссии

Из России до Белоруссии с апреля можно будет доехать на электричках: министерство транспорта сообщает, что в начале месяца первые рейсы отправятся из Смоленска в Оршу и Витебск. До Минска по-прежнему удобно добираться из Москвы на самолетах, поездах и автобусах. Рассказываем, где стоит побывать в Белоруссии и в какую сумму обойдется поездка в 2026 году.

Как добраться

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Билеты на новые электрички уже продаются на сайте РЖД: дорога из Смоленска до Витебска займет два часа, билет в одну сторону – от 435 рублей (рейсы в 11:55 и в 20:20). Электричка до Орши идет один час 40 минут, также два рейса в день – в 07:57 и в 18:58. Стоимость билета – от 500 рублей. Добраться до Орши на "Ласточке" или обычном поезде будет быстрее (чуть больше часа в пути), но дороже – от 1 500 рублей в одну сторону.

Чтобы сесть на электричку, нужно сначала доехать до Смоленска. Быстрее всего – на "Ласточке", она отправляется с Белорусского вокзала, идет около четырех часов и стоит от 1 200 рублей за билет в одну сторону.

Москвичи обычно предпочитают начинать путешествие в Белоруссию со столицы. Добраться до Минска можно на той же "Ласточке" с Белорусского вокзала – дорога займет семь часов, а билет обойдется от 3 500 рублей в одну сторону. Те, кто не хочет долго ехать в сидячем вагоне, выбирают обычные поезда, они в основном ночные: в пути около 8-9 часов, стоимость билета – от 4 500 рублей в одну сторону.

Из Москвы в Минск также летает "Аэрофлот" и "Белавиа", время в пути – 1,5 часа, а стоимость билетов начинается примерно от 8 500 рублей за перелет туда и обратно.

Еще один способ добраться из Москвы – это автобус. Рейсы в Минск отправляются с автовокзалов "Саларьево" и "Северные ворота". В пути – около 9 часов, стоимость билета – от 1 800 рублей в одну сторону. Оттуда же можно доехать до Витебска за 7–9 часов и от 1 000 рублей за билет в одну сторону.

Что посмотреть

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Первое, что видят туристы в Минске, если приезжают на поезде, – Ворота Минска, два 11-этажных здания в стиле сталинского ампира. В нем же застроен практически весь проспект Независимости, и по нему можно догулять до исторического центра – Верхнего города. Этот район начинает свою историю с XVI века, когда-то он был главным административным и культурным центром, и сегодня здесь сохранились Минская ратуша (восстановлена в 2002–2004 годах), главный православный храм страны Кафедральный собор Сошествия Святого духа, а неподалеку от него находится еще один исторический район – Троицкое предместье, квартал малоэтажной застройки XIX века и одно из самых фотогеничных мест города.

Брест

Брест прежде всего известен крепостью, где в годы Великой Отечественной войны целый месяц шли ожесточенные бои, и в послевоенные годы она стала символом героизма. Сегодня здесь открыт мемориальный комплекс. Стоимость билета – 10 белорусских рублей. Добраться из Минска до Бреста можно на поезде, времени в пути – от 3,5 часа, стоимость билета – от 400 рублей в одну сторону.

Также из Бреста можно съездить в Беловежскую пущу – знаменитый национальный парк, где в естественной среде живут зубры, кабаны и другие животные. В парке есть пешеходные маршруты, стоимость прогулки по ним – от пяти белорусских рублей, посещение вольеров с животными – от 14 белорусских рублей. Доехать до Беловежской пущи из Бреста можно на маршрутке, в пути 1–1,5 часа, стоимость – от 10 белорусских рублей в одну сторону.

Витебск

Витебск – один из старейших городов Белоруссии, которому более тысячи лет. Здесь хорошо сохранился старый город с архитектурой XVIII века, Витебская ратуша в стиле барокко и классицизма, а также Дом-музей Марка Шагала, где художник провел детство и юность (входной билет – 5 белорусских рублей). Доехать до Витебска можно на поезде из Минска, в пути от 3,5 часа, билет в одну сторону – от 820 рублей.

Васильева Екатерина

туризмистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика