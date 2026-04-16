Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 16 апреля

Общая интенсивность движения на столичных дорогах 16 апреля составила 4 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра. Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части Москвы в пределах Садового кольца.

Вечером ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. На движение могут повлиять строительные работы на Волоколамском шоссе, а также аварии на выездах из города.

Подробнее о ситуации на столичных дорогах – в эфире телеканала Москва 24.