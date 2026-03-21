Новости мира: мощное наводнение произошло на Гавайях

На Гавайях произошло мощное наводнение. На острове Оаху затоплены десятки домов и сотни автомобилей. Есть угроза прорыва дамбы. Жителей призвали срочно покинуть свои дома, не тратя времени на сборы. В зоне риска находятся около 5 тысяч человек.

В Индонезии усиливают меры безопасности. Там проснулся вулкан Семеру. Выброс пепла стал мощнейшим, он достиг тысячи метров над кратером. Извержение произошло на фоне аномальной сейсмической активности. За последние сутки в мире зафиксировали рекордное число землетрясений.

