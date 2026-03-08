Новости мира: число жертв наводнений в Найроби выросло до 23 человек

Число жертв наводнений в Найроби выросло до 23 человек. Тела из затопленных районов извлекли гуманитарные службы. Внезапное наводнение началось ночью 8 марта. Потоки воды смыли десятки машин и нарушили работу крупнейшего аэропорта Восточной Африки.

В Греции произошло мощное землетрясение. За первым сильным толчком последовало несколько более слабых афтершоков. Магнитуда составила 5,5 балла. Эпицентр находился в 150 километрах от города Лариса.

