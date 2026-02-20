На Щелковском шоссе начали искать хулиганов, которые скидывают на машины лед в пакетах

На Щелковском шоссе ищут хулиганов, которые скидывают на машины лед в пакетах. По словам очевидцев, неизвестные испортили припаркованные во дворах автомобили.

Похожие случаи уже несколько месяцев обсуждают в соцсетях жители Восточного Измайлова и Гольянова. В автомобили летят снег и лед в пакетах. Юристы говорят, что ответственность по закону за такие действия зависит от размера нанесенного вреда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.