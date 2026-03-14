Новости мира: на Китай обрушилась мощная песчаная буря

На Китай обрушилась мощная песчаная буря. В сети публикуют кадры, в том числе снятые на видеорегистраторы автомобилей. Огромные тучи песка накрывают магистрали, снижая видимость до ноля. Информации о пострадавших пока не поступало.

В японской Осаке на строительной площадке подземная опорная колонна поднялась на 13 метров над землей. В результате перепада давления конструкция длиной около 27 метров проломила бетон и чуть не повредила дорожную эстакаду. По сообщению властей, никто не пострадал. Городская администрация сообщила о расследовании причин ЧП.

Свинья с 1,1 миллиона подписчиков попала в Книгу рекордов Гиннесса. Животное по кличке Мерлин признано самым популярным блогером среди свиней. Его хозяйка уже почти 4 года публикует в сети ролики, где животное нажимает на кнопки, расположенные по всему дому, чтобы воспроизвести различные голосовые записи.

