Новости регионов: снежный шторм накрыл регионы на Урале

Снежный шторм накрыл регионы на Урале. Сильнейший снегопад идет в Свердловской области. Дороги не успевают чистить, автомобили застревают в огромных заторах. Трамвай на одной из улиц сошел с рельсов.

В Петербурге на набережной Фонтанки прорвало трубу. Рядом с местом аварии оказался автомобиль. Машина провалилась в размытый грунт, поврежден бампер. Водителя внутри не было, пострадавших нет. Прорыв трубы локализовали.

