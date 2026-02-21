График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля, 16:30

Регионы

Новости регионов: снежный шторм накрыл регионы на Урале

Новости регионов: снежный шторм накрыл регионы на Урале

Следователи допросили жену водителя, утонувшего в автомобиле на Байкале

Экс-замминистра ЖКХ Астраханской области нашли через 13 лет после ее "смерти"

Новости регионов: вертолет с сотрудниками СК и полиции пропал в Амурской области

Владельцев банкетных залов начали штрафовать за стрельбу на свадьбах на Кавказе

Новости регионов: кровля трехэтажного склада рухнула в Татарстане

Новости регионов: автобус столкнулся с бензовозом в Ростовской области

Псевдотренеры по горным лыжам активизировались на Красной Поляне

Междугородний автобус столкнулся с бензовозом на трассе М-4 "Дон"

Новости регионов: задержана министр культуры Башкирии Шафикова

Снежный шторм накрыл регионы на Урале. Сильнейший снегопад идет в Свердловской области. Дороги не успевают чистить, автомобили застревают в огромных заторах. Трамвай на одной из улиц сошел с рельсов.

В Петербурге на набережной Фонтанки прорвало трубу. Рядом с местом аварии оказался автомобиль. Машина провалилась в размытый грунт, поврежден бампер. Водителя внутри не было, пострадавших нет. Прорыв трубы локализовали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпогодавидеоМаксим Шаманин

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика