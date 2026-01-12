Новости регионов: поселок в Хабаровском крае остался без отопления и воды

Поселок Новый Ургал в Хабаровском крае с населением более 7 тысяч человек остался без отопления и воды в результате аварии на коммунальных сетях. Температура воздуха в поселке опустилась до минус 34 градусов. Ведутся аварийно-восстановительные работы, прокуратура начала проверку.

Работа аэропорта Краснодара приостановлена до 15:00 из-за сильного снегопада и гололеда на взлетно-посадочной полосе. За это время территорию должны расчистить. К настоящему моменту задерживаются 17 рейсов, пассажиры обеспечены всем необходимым.

